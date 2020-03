Paris (ots/PRNewswire) - Neue Kunden unterstützen das Wiederaufforstungsprogramm zur Eindämmung des globalen KlimawandelsCleanfox (https://www.cleanfox.io/en/), eine kostenlose Anwendung, die Ihren Posteingang sicher, intelligent und schnell von unnötigen E-Mails befreit, ist eine feste Größe im Kampf gegen die digitale Umweltverschmutzung. Umweltaktivisten können nun durch die Wiederaufforstungsprojekte von WeForest in Sambia und Tansania mehr für die Umwelt, das Land und die Menschen tun, indem sie einfach die App herunterladen und das Abonnement abbestellen.Edouard Nattée, CEO und Mitbegründer, erklärt: "Wir haben festgestellt, dass 60 % der E-Mails ungeöffnet bleiben, was einem CO2-Fußabdruck von 1,5 Millionen Tonnen entspricht. In unserem digitalen Zeitalter brauchen wir nachhaltige Veränderungen und Praktiken zur Bekämpfung der digitalen Verschmutzung, einschließlich unseres Verhaltens. Wir müssen damit beginnen, die Auswirkungen des digitalen Verbrauchs zu verstehen, einschließlich der Frage, wie viel Energie für die Speicherung und den Zugriff auf unsere Inhalte und Daten verbraucht wird. Wir stellen einen Anstieg der umweltbewussten Kunden fest, die darauf bestehen, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die eine überzeugende Umweltpolitik verfolgen, was unsere Arbeit mit WeForest so besonders macht, da sie integraler Bestandteil unserer Mission zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks der digitalen Wirtschaft ist. Wir liefern unseren Kunden die richtigen Instrumente zur Bekämpfung des Klimawandels und bieten ihnen einen lebendigen Einblick in das Umweltsanierungsprogramm."WeForest arbeitet mit lokalen Gemeinden an der Wiederaufforstung der Wälder. Dazu gehören nicht nur das "Pflanzen eines Baumes", sondern auch die assistierte natürliche Regeneration (ANR), die den Schutz und die Pflege von wilden Baumsetzlingen und eine Methode namens Agroforstwirtschaft, eine Kombination aus Landwirtschaft und Bäumen, umfasst. Sie hat vielfältige Vorteile für die Umwelt, das Land und die Menschen, da Bäume auf und um landwirtschaftliche Betriebe herum den Landwirten gesündere Böden und höhere Erträge bescheren können - ganz zu schweigen von der Schaffung lebenswichtiger Lebensräume für Wildtiere. Es ist eine symbiotische Beziehung, bei der die Baumwurzeln tief in den Boden reichen und dringend benötigten Kohlenstoff in den Boden freisetzen. Dann zirkuliert es Nährstoffe und bindet den Boden zusammen und verhindert so die Erosion durch Wind oder Regen.Jessica Chalmers, Director of Partnership bei WeForest, fügt hinzu: "Im Durchschnitt werden durch menschliche Aktivitäten jedes Jahr etwa 43 Milliarden Tonnen CO2 in die Luft geblasen (https://www.scientificamerican.com/article/co2-emissions-will-break-another-record-in-2019/)https://www.scientificamerican.com/article/co2-emissions-will-break-another-record-in-2019/. Um etwas für das Klima zu tun, müssen wir unsere Emissionen reduzieren - und hier kommen Lösungen wie Cleanfox ins Spiel. Wir müssen jedoch noch weiter gehen, und müssen CO2 aus der Atmosphäre entfernen. Dabei sind Bäume unsere effektivste Lösung. Wir brauchen alle Lösungen, die den gesamten Kohlenstoffkreislauf betreffen."Cleanfox hat mehr als 2 Milliarden E-Mails gelöscht, was mehr als 20.000 Tonnen vermiedener CO2-Emissionen entspricht.Pressekontakt:Gallium VenturesE-Mail: cleanfox@galliumventures.comTel.: +44 (0)20 7268 3955Original-Content von: Cleanfox, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141872/4534640