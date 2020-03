FRANKFURT (dpa-AFX)AKTIENDEUTSCHLAND: - ERHOLUNG ERWARTET - Am deutschen Aktienmarkt deutet sich nach den heftigen Verlusten der vergangenen Handelstage zum Wochenstart eine Beruhigung ab. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Xetra-Handelsstart auf 11 985 Punkte und damit rund 0,8 Prozent höher als am Freitag. Vergangene Woche war der Dax wegen der Furcht vor einer Coronavirus-Pandemie um mehr als zwölf Prozent gefallen - die Anleger erlebten damit die schwärzeste Woche seit dem Börsencrash im August 2011, der im Zusammenhang mit der Weltschuldenkrise stand. Mit der schwachen Schlusswoche büßte der Dax im Februar mehr als acht Prozent ein. Das Rekordhoch vom 17. Februar bei 13 795 Punkten scheint in der aktuellen Panik am Markt so schnell nicht wieder erreichbar.USA: - DOW DÄMMT MINUS EIN - Die Wall Street hat am Freitag dank geldpolitischer Unterstützungssignale im Fall einer Zuspitzung der Viruskrise ihre heftigen Tagesverluste eingedämmt. Anleger hoffen nun auf eine baldige Leitzinssenkung. Der technologielastigen Nasdaq-Börse gelang sogar der Sprung zurück in die Gewinnzone. Der Dow Jones Industrial , der zeitweise deutlich unter 25 000 Punkte gefallen war, schloss mit einem Minus von 1,39 Prozent über dieser Marke.ASIEN: - ETWAS ERHOLUNG - Die Börsen in Asien haben sich nach dem Einbruch in der Vorwoche etwas erholt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann zum Handelsschluss ein Prozent. Für den Hang Seng in Hongkong ging es zuletzt um 0,86 Prozent hoch und der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen legte mit 3,5 Prozent besonders stark zu. In der Vorwoche hatte die Angst vor einer Wirtschaftskrise infolge der Coronavirus-Epidemie die Märkte stark belastet.DAX 11890,35 -3,86% XDAX 11990,36 -1,28% EuroSTOXX 3329,49 -3,66% Stoxx50 3060,01 -3,88%DJIA 25409,36 -1,39% S&P 500 2954,22 -0,82% NASDAQ 100 8461,834 +0,30%°ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖLRENTEN:Bund-Future 177,66 +0,10%°DEVISEN:Euro/USD 1,10444 +0,06% USD/Yen 108,2485 +0,34% Euro/Yen 119,47 +0,38%°ROHÖL:Brent 51,32 +1,65 USD WTI 46,08 +1,32 USD°/jha/