ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für BASF von 66,50 auf 64 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das neuartige Coronavirus dürfte den Chemiekonzern mit geschätzt 400 Millionen Euro belasten, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies und niedrigere Preise für Basischemikalien hätten niedrigere Ergebnisschätzungen für 2020/21 zur Folge./bek/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2020 / 05:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



DE000BASF111

