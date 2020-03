Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Das Cornonavirus hat die Aktienmärkte in der vergangenen Woche in Panik versetzt. So betrug der Wochenverlust über 12 Prozent. Auf Monatssicht verzeichnete der DAX ein Minus von rund acht Prozent. Mitte Februar stieg der DAX noch auf ein neues Allzeithoch. Marktidee: Drägerwerk. Die Aktie von Drägerwerk war in der vergangenen Woche einer der wenigen Werte der nicht unter der Angst vor dem Coronavirus litt. Im Gegenteil: Da der Konzern unter anderem Atemschutzmasken herstellt, konnte Drägerwerk auf Wochensicht sogar deutlich zulegen. Charttechnisch deutete sich vergangene Woche eine bullishe Trendwende an, die nun aber noch bestätigt werden muss.