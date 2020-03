Der Wirkstoffforscher und Antikörperspezialist Morphosys kommt bei seinem Antrag auf Zulassung seines Mittels Tafasitamab zur Behandlung einer bestimmten Form des Lymphdrüsenkrebses in den USA voran. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat den Antrag von Morphosys akzeptiert. Zudem wurde eine vorrangige Prüfung, der sogenannte Priority Review gewährt, teilte der MDAX-Konzern am Montag in Planegg bei München mit. Die FDA will den Angaben zufolge bis zum 30. August 2020 über die Zulassung des Antikörpers ...

Den vollständigen Artikel lesen ...