FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt deutet sich nach den zuletzt heftigen Verlusten zum Wochenstart eine Beruhigung an. Der X-Dax als vorbörslicher Indikator für den Dax deutet am Montag knapp eine Stunde vor Xetra-Handelsstart auf ein Plus des deutschen Leitindex von 1,6 Prozent auf 12 084 Punkte hin. Das Rekordhoch vom 17. Februar bei 13 795 Punkten scheint in der aktuellen Panik am Markt aber so schnell nicht wieder erreichbar.



Vergangene Woche war der Dax wegen der Furcht vor einer Coronavirus-Pandemie um mehr als zwölf Prozent gefallen.Die Anleger erlebten damit die schwärzeste Woche seit dem Börsencrash im August 2011, der im Zusammenhang mit der Weltschuldenkrise stand.



In China hat die Zahl der Neuinfektionen am Sonntag nicht mehr so stark zugenommen wie zuvor. An den chinesischen Börsen sind die Kurse daraufhin stark gestiegen. "Der chinesische Aktienmarkt ist als erstes in die Korrektur gerutscht und kommt jetzt als erstes wieder heraus. Die Börsenpanik wandert auf dem gleichen Weg wie das Virus", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.



Im vorbörslichen Handel auf Tradegate legten Aktien von Morphosys um gut fünf Prozent zu im Vergleich zum Xetra-Schluss am Freitag. Die US-Arzneimittelbehörde will dem Unternehmen zufolge einen Antrag auf Zulassung des Antikörpers Tafasitamab in Kombination mit einem anderen Wirkstoff vorrangig prüfen.



Thyssenkrupp legten vorbörslich um drei Prozent zu. Die Investmentbank Credit Suisse hat die Aktien nach dem Verkauf der Aufzugssparte an Finanzinvestoren von "Underperform" auf "Outperform" hochgestuft. Auch die Metzler Bank äußerte sich positiv zur Thyssenkrupp-Aktie.



Aktien von Rheinmetall rückten um vier Prozent vor. Der Automobilzulieferer und Rüstungskonzern steigerte den Gewinn im vergangenen Jahr stärker als erwartet./bek/jha/



DE0006632003, DE0007030009, DE0007500001, DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145

THYSSENKRUPP-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de