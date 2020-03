FRANKFURT (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Merck kann einen weiteren Zulassungserfolg in China für sein Krebsmedikament Erbitux verbuchen. Wie die Merck KGaA mitteilte, hat die zuständige chinesische Behörde (NMPA) Erbitux in Kombination mit platinbasierter Chemotherapie plus Fluorouracil als Erstlinientherapie von Patienten mit rezidivierendem und/oder metastasiertem Plattenepithelkarzinom des Kopfes und Halses zugelassen.

Die Daten haben laut Merck gezeigt, dass die Hinzunahme von Erbitux zu einer platinbasierten Chemotherapie das progressionsfreie Überleben und die Gesamtansprechrate verbessere.

Erst Ende September hatte der Konzern die Zulassung von Erbitux in China als Erstlinientherapie für eine bestimmte Form von Darmkrebs erhalten.

Erbitux ist bereits in mehr als 100 Ländern weltweit für die Behandlung von metastasiertem Kolorektalkarzinom vom RAS-Wildtyp und für Plattenepithelkarzinome des Kopfes und Halses zugelassen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2020 02:14 ET (07:14 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.