Der Star der letzten Monate stieg von 30 auf 122 Euro und erreichte am Freitag exakt die Hälfte: 62/66 Euro und damit passt das Bild. Der aktuelle Marktwert lässt sich rechnen. 2,7 Mrd. Euro sind nicht 5,2 Mrd. und sie passen zum aktuellen Geschäftsumfang von rund 600 Mio. Euro Zielumsatz (inklusive neuer Tochter) in diesem Jahr. Also ein weiteres Schnäppchen.



