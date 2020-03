Geschätzte Paternosterfahrer, ich sage euch, manchmal erlebt man Dinge, die man sich selbst nicht glauben mag. Ich mach's kurz: Am vergangenen Wochenende hatte es schon Temperaturen wie im Frühherbst, und meine Frau will an sonnigen freien Tagen immer etwas unternehmen. Also hole ich unseren olivgrünen MG MGA 1500, Baujahr 1959, aus der Garage. Anspringen tut er wie ein Glöckerl, was soll man sagen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...