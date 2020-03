RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft bestätigt Erhalt der Ankündigung eines ÜbernahmeangebotsDGAP-News: RHÖN-KLINIKUM AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Sonstiges RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft bestätigt Erhalt der Ankündigung eines Übernahmeangebots02.03.2020 / 08:54 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Corporate NewsBad Neustadt a. d. Saale | 2. März 2020RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft bestätigt Erhalt der Ankündigung eines ÜbernahmeangebotsDie Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA hat am vergangenen Freitag der Gesellschaft mitgeteilt, dass sie beabsichtigt, den Aktionären der RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche ausstehenden Aktien der Gesellschaft gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von 18,00 Euro je Aktie zu unterbreiten. Der Vorstand der RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft war bislang nicht eingebunden. Sobald das Unternehmen das Angebot der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA erhalten hat, werden Vorstand und Aufsichtsrat die Angebotsunterlage sorgfältig prüfen und eine ausführliche Stellungnahme nach § 27 WpÜG veröffentlichen.Die RHÖNKLINIKUM AG zählt zu den größten Gesundheitsdienstleistern in Deutschland. Der Klinikkonzern bietet exzellente Medizin mit direkter Anbindung zu Universitäten und Forschungseinrichtungen. An den fünf Standorten Zentralklinik Bad Berka, Campus Bad Neustadt, Klinikum Frankfurt (Oder), Universitätsklinikum Gießen und Universitätsklinikum Marburg (UKGM) werden jährlich mehr als 860.000 Patienten behandelt. Mehr als 17.000 Mitarbeiter sind hier beschäftigt. Am Standort Bad Neustadt hat das Unternehmen auf einem Gesundheitscampus idealtypisch das RHÖN-Campus-Konzept für eine sektorenübergreifende und zukunftsweisende Gesundheitsversorgung umgesetzt. Das patientenzentrierte Konzept trägt der zunehmenden Ambulantisierung der Medizin Rechnung und hebt die medizinische Versorgung in ländlichen Gebieten auf ein neues Exzellenzniveau.Weitere Informationen im Internet unter www.rhoen-klinikum-ag.comFolgen Sie unswww. twitter.com/rhoenklinikumagwww.xing.com/companies/rhön-klinikumagwww.youtube.com/rhönklinikumagKontakt:RHÖN-KLINIKUM AG |Leitung Fachbereich Unternehmenskommunikation und Marketing Elke Pfeifer T. +49 9771 65-12110 | elke.pfeifer@rhoen-klinikum-ag.comRHÖN-KLINIKUM AG |Leiter Investor Relations und Treasury Julian Schmitt T. +49 9771 65-12250 | julian.schmitt@rhoen-klinikum-ag.comRHÖN-KLINIKUM AG | Schlossplatz 1 | D-97616 Bad Neustadt a. d. Saale02.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: RHÖN-KLINIKUM AG Salzburger Leite 1 97616 Bad Neustadt a.d.Saale Deutschland Telefon: +49 (0)9771 - 65-0 Fax: +49 (0)9771 - 97 467 E-Mail: rka@rhoen-klinikum-ag.com Internet: www.rhoen-klinikum-ag.com ISIN: DE0007042301 WKN: 704230 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 987009Ende der Mitteilung DGAP News-Service987009 02.03.2020