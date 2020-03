Frankfurt am Main (ots) - Die AKTIVBANK AG erweitert ihre Factoring Produktpalette. Die Factoring Spezialbank bietet ab sofort deutschlandweit produzierenden Unternehmen mit "Fabrikationsrisiko" auch bis zu 100% Absicherung ihrer Produktionskosten an. Unternehmen können so mit nur einem Ansprechpartner auch die erheblichen Risiken ihrer Produktionskosten absichern.Normalerweise sind im Factoring nur die von einem Factoring Unternehmen angekauften Rechnungen versichert. Für alle produzierenden Unternehmen bleibt dabei ein erhebliches Risiko bestehen: Ein Auftraggeber wird während der Auftragserfüllung (vor Rechnungsstellung) plötzlich zahlungsunfähig. Sämtliche für die Produktion aufgelaufenen Kosten werden dann nicht mehr bezahlt.Mit "Fabrikationsrisiko" bietet die AKTIVBANK AG ab sofort die Absicherung der Produktionskosten zu Selbstkosten an. Dies ist für jeden Kunden (Debitor) des produzierenden Unternehmens innerhalb eines zur Verfügung gestellten Rahmens (Limits) möglich. Für die zusätzliche Absicherung mit "Fabrikationsrisiko" fällt nur ein Aufschlag von 0,1% auf die Factoring Gebühr an.Es besteht mit einem Onlinerechner die Möglichkeit, den eigenen Liquiditätsgewinn und die Kosten sofort selbst zu berechnen. Der neue Aufschlag wird einfach hinzugerechnet. AKTIVBANK Factoring bietet "Fabrikationsrisiko" Neukunden als auch Bestandskunden an. Weitere Informationen erhalten Sie sehr gerne direkt bei der AKTIVBANK AG: https://www.aktivbank-factoring.de/kontakt.html.Zusätzlich gilt für "Fabrikationsrisiko":- Ausfallversicherung für alle Aufträge bis zu 180 Tage Laufzeit- Gilt für jedes genehmigte Debitorenlimit- Keine gesonderte Anfrage notwendig Die AKTIVBANK AG ist eine Spezialbank für Zentralregulierung und Factoring. Sie ist seit 1990 für über 15.000 mittelständische Unternehmen tätig. Seit 2009 ist sie eine hundertprozentige Tochter der DZB BANK GmbH. Mit ihr ist sie Teil der ANWR Group eG (beide mit Sitz in Mainhausen). In 2019 übernahm sie das Zentralregulierungsgeschäft der VR LEASING.Pressekontakt:AKTIVBANK AGHauke KahlckeHerriotstraße 160528 Frankfurt am MainTel. 07231 444360info@aktivbank.dewww.aktivbank.dewww.aktivbank-factoring.deOriginal-Content von: Aktivbank AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106420/4534672