Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Sorgen vor den Folgen des Coronavirus und dessen Ausbreitung in Europa haben in der vergangenen Woche zu panikartigen Verkäufen an den Aktienmärkten geführt. Der DAX brach um über 12 Prozent ein und fiel unter 12.000 Punkte. Bei den Einzelthemen geht es heute um Gold, Tencent, Microsoft, Amazon, DAX, HDAX, Lufthansa, Teamviewer und die Telekom. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Johanna Krämer mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.