Baierbrunn (ots) - Wer Fragen zum Coronavirus hat, findet medizinisch fundierte und zuverlässige Informationen unter www.apotheken-umschau.de/coronavirus (https://www.apotheken-umschau.de/Coronavirus). Das Redaktionsteam, bestehend aus Ärzten, Pharmazeuten und Journalisten, stellt die wichtigsten Fakten zusammen. Hier wird erklärt, wie das Virus übertragen wird, wie man sich vor einer Infektion schützen kann, wie die Ausbreitung des Virus in Deutschland überwacht wird und wie Experten die Gesundheitsrisiken einschätzen.Tipps zur Prävention: Plakat zum DownloadAuf einem leicht verständlichen Plakat werden die wichtigsten Präventionstipps und das korrekte Vorgehen erklärt: Vom richtigen Händewaschen bis zum Verhalten im Krankheitsfall. Das Plakat steht als Download auf www.apotheken-umschau.de/coronavirus (https://www.apotheken-umschau.de/Coronavirus) kostenlos zur Verfügung und eignet sich auch für Betriebe, Schulen oder Veranstaltungsräume.Weiterführende LinksZudem bietet apotheken-umschau.de weiterführende Links zu zentralen Institutionen, wie dem Bundesgesundheitsministerium, dem Robert Koch-Institut (RKI) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), sowie einen Link auf eine Karte der US-amerikanischen Johns-Hopkins-Universität, die ständig aktuell die Verbreitung des Coronavirus nach Ländern darstellt.Über apotheken-umschau.deapotheken-umschau.de ist mit rund 8 Mio. Unique Usern* und über 17 Mio. Visits** monatlich eines der größten Gesundheitsportale Deutschlands. Die Website steht für seriöse Inhalte und allumfassende Information, deren Grundlage eine gründliche und intensive Recherche ist. Stets hat die Redaktion den Nutzwert für die Leser und User im Blick und bietet genau die Gesundheitsinformationen, die sie suchen. apotheken-umschau.de stelltein breites Spektrum an unabhängigen Informationen zur Verfügung: Artikel aus Wissenschaft und Forschung, Rat und Hilfe zu vielen Erkrankungen, Informationsdienste und Nachschlagewerke plus eine Medikamenten-Datenbank mit verständlichen Informationen zu Arzneimitteln und möglichen Wechselwirkungen. Weil viele Aspekte des täglichen Lebens zu Gesundheit und Wohlbefinden beitragen, deckt das Gesundheitsportal auch die Bereiche Ernährung, Sport, Psyche und Wohlfühlen ab.