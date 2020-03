In den letzten Jahren haben Onlinehandel und elektronisches Bezahlen immer mehr an Bedeutung gewonnen. Die jeweiligen Gründer von Shopify (WKN: A14TJP) und Square (WKN: A143D6), Tobias Lütke und Jack Dorsey, erkannten diese Trends frühzeitig, brachten ihre Unternehmen im Jahr 2015 an die Börse und haben ihre Investoren seither mit herausragenden Renditen belohnt. Doch welche der beiden Aktien hat das Geld ihrer frühen Investoren stärker vermehrt? Finden wir es heraus! Welche Aktie war besser? Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...