FX/Zinsen: Ist das schon das Licht am Ende des Tunnels? Oder vielleicht ein Schnellzug, der uns gerade entgegenkommt ... Während sich positive und negative Meldungen zur Covid19-Krise die Waage halten, liegt der Fokus der Märkte nun auf den konjunkturellen Auswirkungen. Die Äußerungen von Fed-Chair Jerome Powell am Freitag - " The fundamentals of the U.S. economy remain strong. However, the coronavirus poses evolving risks to economic activity. The Federal Reserve is closely monitoring developments and their implications for the economic outlook. We will use our tools and act as appropriate to support the economy" - lässt nur einen Schluß zu: Die Fed hat den Ernst der Lage erkannt und wird die Zinsen senken. Bleibt noch die Frage wann und in welchem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...