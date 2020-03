Mit der Tochter Volvo präsentieren beide das zur Zeit beste Alternativprodukt zu Tesla. In Schweden entwickelt, von Geely finanziert und - was wenige wissen - Geely ist inzwischen einer der Großaktionäre von Daimler. Wie wird Geely die Situation der Schwäche von Daimler nutzen, um den Daimler-Konzern besser in den Griff zu bekommen? Damit wird die deutsche Renommiermarke in Sachen Auto in eine äußerst komplizierte Konstellation kommen, sowohl politisch wie ökonomisch. Daimler ist auf der Abstauberebene von 36,70 als tiefster Kurs der letzen 18 Monate ebenfalls schon ein Schnäppchen. Bandbreite für Käufe: 34/37 Euro zum Wochenanfang.



