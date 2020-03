Wien (www.anleihencheck.de) - Die seit vergangenem Montag andauernde Flaute auf dem Primärmarkt wurde montags von der ING mit einer USD AT1 Emission unterbrochen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Bank habe die Emission bereits in der Vorwoche geplant aber während des Pricings zurückgezogen, nachdem bekanntgegeben worden sei, dass CEO Mark Hamers die Bank verlassen werde. Das Investoreninteresse im Orderbuch beim zweiten "Anlauf" sei um rund 66% reduziert gewesen und das endgültige Pricing um 25 BP weiter als in der Vorwoche. Die Analysten würden dies auf eine Mischung aus dem CEO-Rücktritt und Auswirkungen des Coronavirus auf die Märkte zurückführen. Der EUR denominierte Financial Primärmarkt bleibe weiterhin vom "Coronavirus" leergefegt. (News vom 27.02.2020) (02.03.2020/alc/n/a) ...

