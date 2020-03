In den USA sind bereits einige Elektroauto-Fahrer Opfer des sogenannten Coal-Rollings geworden. Dabei werden die Elektroautos in voller Fahrt von einigen Unbelehrbaren mit modifizierten Verbrenner-Pickups in eine dunkle Rußwolke gehüllt. Tesla-Fans wollen künftig zurückschlagen können und haben deshalb für den Cybertruck ein bestimmtes Feature vorgeschlagen: einen Seifenblasen-Werfer. teslamag.de ...

Den vollständigen Artikel lesen ...