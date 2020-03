Die Wiener Börse hat am Montag wegen technischer Probleme bisher noch keine Kursdaten geliefert. Wie die Wiener Börse auf APA-Anfrage mitteilte, wird an der Behebung der Störung gearbeitet.Am Freitag war der ATX mit einem Minus von 2,06 Prozent auf 2.787,39 Punkte aus dem Handel gegangen. Nach sieben Handelstagen mit Kursverlusten in Folge wurde der heimische Leitindex zum Wochenstart mit einer Erholungsbewegung ...

