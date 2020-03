Bei Nokia gibt es ein Comeback: Der Netzwerk-Ausrüster wechselt mitten im Kampf um entscheidende Aufträge zum 5G-Ausbau den Chef aus. Zum 1. September soll Pekka Lundmark den Spitzenjob von Rajeev Suri übernehmen, wie das finnische Unternehmen am Montag mitteilte. Lundmark ist aktuell Chef der Energiefirma Fortum. Er ist aber kein absoluter Neuling bei Nokia, sondern ein Rückkehrer: Er war einst unter anderem für die Strategie in der Netzwerk-Sparte verantwortlich, dem Sektor also, auf den Nokia ...

