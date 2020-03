FRANKFURT (Dow Jones)--Das verarbeitenden Gewerbe Deutschlands hat im Februar trotz der Coronavirus-Epidemie seinen Erholungskurs fortgesetzt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Industrie stieg auf 48,0 Punkte von 45,3 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Im Zuge des ersten Ausweises war ein Indexanstieg auf 47,8 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten im Mittel mit einer Bestätigung des ersten Ausweises gerechnet.

Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf ein Schrumpfen. Die jüngsten Daten signalisieren schwächere Rückgänge bei Produktion, Auftragseingang und Beschäftigung.

"Ungeachtet der negativen Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie in China auf Exporte und Lieferketten konnte sich Deutschlands Industriesektor im Februar weiter stabilisieren", kommentierte IHS-Markit-Ökonom Phil Smith. Obwohl es Berichte über Unterbrechungen von Lieferketten gegeben habe, seien die Auswirkungen auf die Produktion begrenzt gewesen. Denn die Probleme seien zu einer Zeit gekommen, in der viele Hersteller ohnehin dabei gewesen seien, ihre Bestände an die niedrigeren Produktionsniveaus anzupassen.

