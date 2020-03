Digitalisierung ist ein Hype-Thema, das seit der Ausrufung der vierten industriellen Revolution in den Jahren 2011 bis 2013 kontinuierlich an Fahrt gewonnen hat. Denn mit der Vision "Industrie 4.0" haben Automatisierung und Digitalisierung die rein technische Ebene verlassen und wurden strategische Management-Themen. Die Hoffnung: Die Industrie will eigene Plattform-Modelle analog zu den Silicon-Valley-Größen Google, Amazon & Co. entwickeln und dadurch nicht nur die Grundlage für neue Geschäftsmodelle schaffen, sondern auch ihre Zukunft sichern.

So will beispielsweise der Chemieriese BASF in den Jahren 2019 bis 2021 rund 400 Mio. Euro in Maßnahmen zur Digitalisierung stecken. Auch beim Pharma- und Pflanzenschutzmittel-Konzern Bayer kündigt sich eine "digitale Revolution" an: Die Digitalisierung der Betriebstechnik (Operational Technology, OT) wird künftig unter die Verantwortung der Unternehmens-IT gestellt. Das hat Konsequenzen - auch für die Anlagenlieferanten. Diese tun gut daran, sich auf die künftigen Forderungen ihrer Kunden in der Prozessindustrie einzustellen.

Namur formuliert Anforderungen an die Lieferanten

Formuliert werden diese Anforderungen unter anderem von der Namur - der Interessensvereinigung Automatisierungstechnik der Prozessindustrie. In dem vor 70 Jahren von Unternehmen der deutschen Großchemie gegründeten Verein organisieren sich immer mehr Technik-Entscheider und Abnehmer von Automatisierungstechnik. Die Organisation setzt auch international immer stärker die künftigen Standards der Automatisierung und OT. Zu den jüngsten Entwicklungen und künftigen Anforderungen an die Lieferanten von Prozesstechnik gehören modular aufgebaute und modular automatisierte Produktionsanlagen (Stichwort: Module Type Package, MTP) sowie der Wunsch nach mehr Informationen aus dem Prozess, die über die künftige Namur Open Architecture (NOA) und nach deren Informationsmodell gewonnen werden sollen. Allerdings stellt auch die Großchemie derzeit wieder verstärkt die Frage nach dem Nutzen der Digitalisierung. Die Stimmungslage folgt dabei dem klassischen, vom Beratungsunternehmen Gartner schon vor Jahren formulierten "Hype Cycle neuer Technologien": Demnach erklimmen diese zunächst den steilen "Gipfel der überzogenen Erwartungen", um danach in das "Tal der Enttäuschungen" abzusteigen. Erst darauf folgt der Wiederaufstieg zum "Plateau der Produktivität".

Im Falle der Digitalisierung soll dieses mit neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...