Köln (ots) - So viel Neues wie in diesem Jahr gab es bei "Ninja Warrior Germany" noch nie. Mit einer komplett neuen Struktur geht die erfolgreichste Physical Gameshow Deutschlands im Jahr 2020 auf Sendung. Ab dem 21. Mai 2020 produziert RTL Studios in Karlsruhe neun reguläre Shows, ein Promi-Special und erstmals auch eine komplette Staffel "Ninja Warrior Germany Kids".Während die 5. Staffel "Ninja Warrior Germany" erneut bei RTL ausgestrahlt wird und bei TVNOW gestreamt werden kann, wird "Ninja Warrior Germany Kids" als Premiere bei TVNOW laufen und zu einem späteren Zeitpunkt bei TOGGO/SUPER RTL zu sehen sein. "Ninja Warrior Germany Kids" ist die erste Zusammenarbeit von TVNOW und SUPER RTL.In der 5. Staffel gibt es fünf statt sieben Vorrunden mit mehr Athleten und mehr Hindernissen pro Vorrunde. Die 20 besten Athleten rücken ins Halbfinale vor. Sollten darunter keine weiblichen Athleten sein, qualifizieren sich zusätzlich die beiden besten Frauen fürs Halbfinale. Für die beiden schnellsten Athleten gibt es am Ende der fünf Vorrunden-Shows eine neue Herausforderung, die es in sich hat: Ein direktes Duell in mehr als 10 Metern Höhe am "Power Tower". Die jeweiligen Sieger dürfen sich über einen Geldgewinn und die direkte Qualifikation fürs Finale freuen. Mit dabei ist auch wieder die 2019 eingeführte "Mega-Wand".Das Halbfinale und das Finale bestehen in diesem Jahr aus je zwei Shows. Von den mindestens 100 Athleten der beiden Halbfinal-Shows rücken 50 bis ins Finale vor. Bisher hatten es stets 28 Athleten bis ins Finale geschafft, so dass die Chance auf einen Sieger fast verdoppelt wird.In der ersten Final-Show erwartet diese Athleten zunächst ein Parcours mit Zeitlimit. Alle Athleten, die den Parcours in der vorgegebenen Zeit schaffen, rücken vor in Final-Show 2, an dessen Ende wie immer der "Mount Midoriyama" steht. Der Athlet oder die Athletin, die dieses finale Hindernis innerhalb der vorgegebenen Zeit bezwingt, gewinnt die Siegprämie von 300.000 Euro und wird zum ersten "Ninja Warrior Germany" gekürt.