LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in der Industrie der Eurozone hat sich im Februar deutlich aufgehellt. Wie das Institut Markit am Montag in London mitteilte, stieg der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex gegenüber Januar um 1,3 Punkte auf 49,2 Zähler. Das ist der höchste Stand seit einem Jahr. Der Wert einer ersten Erhebungsrunde wurde leicht nach oben korrigiert. Die Talfahrt der Industrie habe sich trotz Schwierigkeiten infolge der Corona-Krise verlangsamt, kommentierte Markit-Chefökonom Chris Williamson. Die Befragung fand vom 12. bis 21. Februar statt./bgf/la/stk