Mainz (ots) -Samstag, 7. März 2020, 22.00 UhrErstausstrahlung William Shakespeares "Romeo und Julia" ist die Liebesgeschichte schlechthin. Die Dokumentation "Wahnsinnswerke: Romeo und Julia" von Catharina Kleber ergründet die Tragödie, vergleicht die prägendsten Theaterinszenierungen und fragt nach der Aktualität. 3sat zeigt die Doku am Samstag, 7. März 2020, um 22.00 Uhr in Erstausstrahlung. Über die zentralen Themen Liebe, Schicksal und Familie sprechen die Schauspieler Benito Bause und Bruno Cathomas, die Regisseurin Jette Steckel, die Journalistin Ronja von Rönne und der Sänger Dagobert.Shakespeares Werk ist ein Stück des Aufbegehrens: Das junge Paar aus Verona muss seine Liebe vor den miteinander verfeindeten Familien geheim halten - bis es zum tragischen Ende kommt. Die Fehden ihrer Familien hinterfragen Romeo und Julia erst, als sie sich ineinander verlieben und sich von ihren Familien lösen. "Es ist die Aufgabe der Jugend, alte Werte, Regeln zu hinterfragen und zu brechen", findet Ronja von Rönne. Außerdem habe die Liebe immer "das Potenzial, revolutionär zu sein". Jette Steckel hat "Die Tragödie von Romeo und Julia" 2014 am Hamburger Thalia Theater inszeniert und die verfeindeten Klans als zwei neureiche Familien der "Upper Class" in Szene gesetzt. Viele Regisseure übertragen die Idee der Familienfehde aber auch auf konkurrierende Ethnien oder Religionsgemeinschaften.Der Schweizer Sänger Dagobert ist Experte für Liebeslieder und hat für die Dokumentation einen Song geschrieben, inspiriert von Shakespeares Tragödie. Das meistgespielte Drama des englischen Dramatikers erschien erstmals 1597 im Druck. Es wurde vielfach verfilmt, musikalisch und literarisch verarbeitet.In seiner Reihe "Wahnsinnswerke" hat sich 3sat bereits mit Klassikern wie "Hamlet", "Faust", "Die Räuber" oder "Woyzeck" beschäftigt und ihre Themen mit aktuellem Geschehen in Bezug gesetzt.Der Stream zur Sendung für akkreditierte Journalisten: https://kurz.zdf.de/I54/Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/romeoundjulia3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4534866