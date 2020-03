Guten Morgen,heute vor einer Woche verfielen die Märkte in Panik. Diese Woche wird sich zeigen, wie sich die Aufregung etwas legt. Die Betonung liegt auf "etwas", denn per se hat es zum Thema Corona über das Wochenende keine neuen Erkenntnisse gegeben, außer dass wie erwartet die Kurve im Ursprungsland China weiter abflacht. Daraus lässt sich zumindest ableiten, wie diese Welle auch in den USA oder Europa ablaufen wird und auf welcher Zeitachse.Kritisch sehen wir an dieser Stelle die Rolle der Medien, die nicht müde werden, über jeden weiteren Sterbefall zu berichten und Staub aufzuwirbeln. Die sozialen Netze sind voll mit Falschberichten und das Trommelfeuer beunruhigt die Börsen zusätzlich. Etwas mehr Souveränität wäre angebracht, bleibt aber Wunschdenken.

Den vollständigen Artikel lesen ...