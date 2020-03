Der Handel an der Wiener Börse ist am Montag wegen technischer Probleme mit Verspätung gestartet. Nach sieben Verlusttagen in Folge mit massiven Abschlägen aufgrund der Verunsicherung durch das Coronavirus, tendierte der heimische Leitindex zum Wochenbeginn leicht im Plus. Gegen 10.45 Uhr wurde der ATX mit 2.795,67 Punkten nach 2.787,39 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein Plus von 8,28 Punkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...