NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Bayer nach den jüngsten Zahlen von 90 auf 88 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aussichten für das Pharmageschäft der Leverkusener seien durchwachsen, kurzfristig zeichne sich aber Entspannung ab, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Agrarchemiebereich sei ermutigend./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2020 / 00:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2020 / 00:15 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BAY0017

