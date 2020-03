Die Ölpreise an den internationalen Börsen starten am Montag einen Erholungsversuch und können sich nach dem Crash in der Vorwoche festigen. Parallel ziehen auch die Heizölpreise in der DACH-Region an. Heizöl wird im Vergleich zu Freitag gut einen Cent je Liter teurer, notiert aber weiterhin in unmittelbarer Nähe zum erreichten Zweieinhalb-Jahres-Tief. Die Nachfrage bleibt extrem hoch. Es scheint, ...

