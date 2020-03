Emsdetten (ots) - Unter ihrer Unit OMCampus bietet die münsterländische Online Marketing Agentur Bloofusion ab sofort einmal im Quartal eine kostenlose SEO-Sprechstunde ausschließlich für Startups, kleine und mittlere Firmen an. In jeweils 30-minütigen Blöcken erhalten Unternehmen einen ganzen Tag lang die Möglichkeit, all ihre Fragen in Bezug auf SEO zu stellen. Diese Blöcke sind im Vorfeld einfach online buchbar und finden am reservierten Termin über Skype statt. Los geht es mit dem ersten Beratungstag am Freitag, den 27. März 2020 ab 08:30 Uhr.Wie die 30 Minuten Beratungszeit genutzt werden, ob mit allgemeinen SEO-Fragen oder konkreten Fragen zur eigenen Website, bleibt den Startups und KMU selbst überlassen. Wichtig ist nur, dass sie sich vorher strukturiert Gedanken machen, damit im Gespräch auch alles Wesentliche geklärt werden kann."Leider haben gerade kleine Unternehmen nicht immer die Ressourcen, um sich professionelle SEO-Beratung leisten zu können. Damit Sie nicht von Anfang an in die falsche Richtung laufen, möchten wir sie unterstützen und bieten deshalb ab sofort unsere SEO-Sprechstunde an", so Markus Hövener, Head of SEO bei Bloofusion Germany GmbH. Die kostenfreie SEO-Sprechstunde findet 2020 an folgenden Terminen statt: 27. März, 26. Juni, 25. September und 11. Dezember.Mehr Informationen zum Ablauf und zur Buchung gibt es unter www.omcampus.de/die-seo-sprechstunde (http://www.omcampus.de/die-seo-sprechstunde) bzw. www.seosprechstunde.de. (http://www.seosprechstunde.de.)Pressekontakt:Bloofusion Germany GmbHMarkus HövenerElbersstr. 848282 EmsdettenWeb: www.bloofusion.de/Mail: pr@bloofusion.deOriginal-Content von: Bloofusion Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58008/4534955