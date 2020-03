Von Cristina Roca

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Sportartikelkonzern Nike hat seinen Hauptsitz in Europa geschlossen, nachdem ein Mitarbeiter sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert hat. Das bestätigte der Adidas-Konkurrent am Montag. Nike wisse von einem Infektionsfall unter seinen Mitarbeitern und führe eine gründliche Reinigung des Campus seines Standorts im niederländischen Hilversum durch, auf dem rund 2.000 Mitarbeiter beschäftigt sind.

In den Niederlanden wurden bisher 10 Fälle von Coronavirus-Infektionen festgestellt, berichteten die niederländischen Behörden am Montag.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2020 05:33 ET (10:33 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.