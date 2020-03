Lufthansa-Aktie auf 3-Jahres-Tief Das sieht nicht gut aus für die Lufthansa-Aktie! Heute geht es um rund 5% in den Keller auf ein neues 3-Jahres-Tief. Damit summiert sich der Kursverlust im Zuge der Corona-Krise für Aktionäre der Kranich-Airline in der 1-Wochen-Betrachtung auf ganze 25% - seit Jahresstart 2020 steht ein Minus in Höhe von rund 30% auf der Lufthansa-Anzeigetafel.Wie...

Den vollständigen Artikel lesen ...