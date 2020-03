Essen/Unterhaching (ots) - Am 29.02.2020 ist mit dem Closing der Erwerb von SportScheck durch Signa Retail, zu der auch Galeria Karstadt Kaufhof und Karstadt Sports gehören, vollzogen worden.Dr. Stephan Fanderl, CEO von Galeria Karstadt Kaufhof und Geschäftsführer von Signa Retail, erklärt: "Mit dem anstehenden Zusammenschluss von SportScheck und Karstadt Sports entsteht der größte Omnichannel-Sport-Vollsortimenter im deutschen Markt. Daraus ergeben sich große Zukunftschancen im Wachstumsmarkt Sport, für die es sich lohnt, alle Kräfte zu bündeln."In den kommenden Wochen werden sich die Teams von SportScheck und Karstadt Sports in die Entwicklung eines zukünftigen Gesamtkonzepts für das Sporthaus der Zukunft einbringen, worin das Beste aus beiden Welten einfließen wird.Trotz des Closings sind die SportScheck GmbH und die Karstadt Sports GmbH eigenständige Gesellschaften, in denen die bisherigen Betriebsstrukturen und die betriebsverfassungsrechtlichen Arbeitnehmergremien bestehen bleiben.Pressekontakt:Unternehmenskommunikationpresse@karstadt.de02017272030Original-Content von: GALERIA Karstadt Kaufhof GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16971/4535003