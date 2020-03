Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Februar in saisonbereinigter Rechnung um zehn Tausend Personen gesunken, so die Analysten von Postbank Research.Die Arbeitslosenquote habe unverändert bei fünf Prozent gelegen. Zudem habe Bundeswirtschaftsminister Altmaier verlauten lassen, dass er trotz Konjunkturschwäche bislang keine Kenntnis über einen Anstieg der Kurzarbeit im Februar habe. Abzuwarten bleibe gleichwohl, wie sich die Corona-Epidemie in den kommenden Monaten auswirke. Das Statistische Bundesamt habe darüber hinaus am Freitag bekanntgegeben, dass die Tariflöhne in Deutschland 2019 um 3,2 Prozent zum Vorjahr gestiegen seien. Zusammen mit der niedrigen Arbeitslosigkeit und einer Inflationsrate von im Februar 1,7 Prozent sei das eine gute Nachricht für die deutschen Konsumenten. Neben Deutschland hätten am Freitag auch andere Euro-Länder aktuelle Inflationszahlen vorgelegt. In Frankreich und Italien habe die Teuerung jeweils leicht auf 1,6 beziehungsweise 0,3 Prozent nachgegeben. Für die morgen anstehende Inflationsrate für den Euroraum insgesamt werde mit einem vergleichbaren Rückgang auf 1,2 Prozent gerechnet. Auch wenn hier der gesunkene Ölpreis eine gewichtige Rolle spielen dürfte - die Diskussionen um den Review der EZB-Strategie würden sicher nicht abnehmen. ...

