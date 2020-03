München (www.fondscheck.de) - Die MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH legt am 2. März 2020 den globalen Immobilienaktienfonds MEAG Global Real Estate Value (ISIN DE000A2PFZQ4/ WKN A2PFZQ, Anteilklasse A) auf, so die Experten von MEAG.Ziel des Fonds MEAG Global Real Estate Value sei langfristig ein attraktiver Wertzuwachs. ...

