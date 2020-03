Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Invest - Value Europe (ISIN LU0284396016/ WKN A0MMD8) ist bestrebt, den folgenden Index zu übertreffen: STOXX Europe 600 Net Return über den empfohlenen Anlagezeitraum, so die Experten von DNCA Investments.Der Monat Januar habe mit einer Fortschreibung der Entwicklung zum Ende des Jahres 2019 begonnen. Die Handelsabkommen der Phase 1 mit China, das Ende der Sackgasse beim Brexit und eine Stabilisierung des Wachstums in China zum Jahresende hätten die Kursentwicklung der risikobehafteten Assets unterstützt. Die Einschätzung, dass die Zinssätze noch längere Zeit auf niedrigem Niveau verharren würden, verleihe der Suche nach Assets mit langer Laufzeit, die Sichtbarkeit und Wachstum bieten würden, weitere Dynamik. Diese Vision habe sehr schnell zu Beginn des Jahres deutliche Bewertungsabweichungen zwischen zyklischen und defensiven Aktien generiert. ...

