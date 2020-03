Frankfurt a.M. (www.fondscheck.de) - Der von INDUSTRIA WOHNEN aufgelegte und gemanagte offene Immobilien-Publikumsfonds FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND (ISIN DE000A12BSB8/ WKN A12BSB) verzeichnet für das Jahr 2019 erneut eine positive Bilanz, so die INDUSTRIA WOHNEN GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

