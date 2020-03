Großbritanniens größte elektrische Polizeiflotte ist ab sofort in der Grafschaft Gloucestershire im Südwesten Englands unterwegs. In der Flotte der Polizei von Gloucestershire sind nun auch 75 Elektrofahrzeuge im Einsatz - 66 Nissan Leaf und neun e-NV200. Mit den 75 BEV sind 21 Prozent der Polizeifahrzeuge in der Grafschaft künftig elektrisch unterwegs. Die Polizei erhofft sich durch den günstigeren ...

