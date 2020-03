MÜNCHEN (dpa-AFX) - Glänzende Geschäfte mit Lebensversicherungen haben der Allianz auf ihrem deutschen Heimatmarkt einen Umsatzsprung eingebracht. Die Beitragseinnahmen des größten deutschen Versicherers stiegen 2019 um 5,5 Milliarden Euro - ein Plus von über 15 Prozent - auf 42 Milliarden Euro, wie die deutsche Landesgesellschaft des Konzerns am Montag in München meldete. Deutschland ist nach wie vor der wichtigste Markt für die Allianz.



Den Großteil des gestiegenen Umsatzes steuerte die Lebensversicherung bei, der größte der drei Geschäftszweige. Die Zahl der Lebensversicherungskunden stieg um 200 000 auf fast 10,3 Millionen.



Voran ging es auch in den beiden anderen Sparten Schaden/Unfall und private Krankenversicherung, wenn auch weniger flott. In der zu Schaden/Unfall gehörenden Kfz-Versicherung verbuchte die Allianz trotz einer größeren Umstrukturierung des Portfolios einen Anstieg von 8,6 auf 8,7 Millionen versicherte Autos. In der privaten Krankenversicherung stieg die Kundenzahl um 59 000 auf über 2,7 Millionen.



Unter dem Strich legte der Nettogewinn der Allianz Deutschland um knapp 23 Prozent auf 2,0 Milliarden Euro ebenfalls kräftig zu. Der Gesamtkonzern hatte bereits am 21. Februar seine Zahlen vorgelegt und einen Überschuss von 7,9 Milliarden Euro ausgewiesen./cho/DP/stw

