Hamburg (ots) - Vom 8. bis zum 10. Mai feiern die Hamburger mit Besuchern aus aller Welt den 831. HAFENGEBURTSTAG HAMBURG. Mehr als 300 schwimmende Gäste kommen, darunter majestätische Großsegler und Kreuzfahrtschiffe, moderne Einsatzfahrzeuge und liebevoll restaurierte Museumsschiffe. Vor der einzigartigen Kulisse des Hamburger Hafens erwartet die Besucher ein attraktives, maritimes Programm für die ganze Familie. Gefeiert wird rund um die Landungsbrücken, in der HafenCity, in der zum UNESCO Welterbe zählenden Speicherstadt und am Museumshafen Oevelgönne.Schiffsparaden und weitere Programm-HighlightsDen Auftakt bildet der Internationale Ökumenische Eröffnungsgottesdienst am Freitag um 14 Uhr in der Hauptkirche St. Michaelis. Ab 16 Uhr bietet die große Einlaufparade mit der Fregatte Hamburg als Führungsschiff und den Großseglern Mir und Alexander von Humboldt II ein spektakuläres Bild. Zu den Besuchermagneten gehören am Samstagnachmittag das einzigartige Schlepperballett und das Feuerwerk des Hauptsponsors AIDA Cruises um 22.30 Uhr. In der großen Auslaufparade am Sonntag um 17.30 Uhr verabschieden sich die schwimmenden Gäste.Maritime Vielfalt zwischen Tradition und ModerneWährend Großsegler und Museumsschiffe die Tradition der Seefahrt verkörpern, stehen moderne Einsatzfahrzeuge für High Tech auf dem Wasser. Die Bundespolizei präsentiert ihr neues Einsatzschiff, die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger stellt ihren neuen Seenotrettungskreuzer vor und die Flotte Hamburg zeigt Europas modernstes Löschboot. Erwartet werden auch neun Kreuzfahrtschiffe und zehn Marineschiffe. Viele der schwimmenden Gäste laden zu einem Besuch an Bord ein.Musik, Sport und kroatische LebensartFür Festivalstimmung sorgen kostenlose Konzerte auf 13 Bühnen entlang der Elbe. Klassikfans kommen bei "Elbphilharmonie Concerts on Screen" in den Genuss von Konzert-Mitschnitten aus der Elbphilharmonie Hamburg. Bei den Active City Championships in der HafenCity können die Besucher Drachenboot- und Segelsport, Bouldern, Hockey, Beachvolleyball und weitere Sportarten erleben. Kroatische Kultur und Lebensart sowie landestypische kulinarische Köstlichkeiten präsentiert der Länderpartner Kroatien.Weitere Informationen: www.hafengeburtstag.hamburg (https://www.hamburg.de/hafengeburtstag/)