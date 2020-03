Mit einem leichten Plus an der Wall Street rechnen Teilnehmer zur Eröffnung am Montag. Damit könnte es zu einer moderaten Erholung nach den massiven Kursverlusten in der vergangenen Woche kommen. Stützend wirken dabei vor allem Spekulationen hinsichtlich einer gemeinsamen Aktion der globalen Notenbanken, um negative konjunkturelle Auswirkungen durch die Coronavirus-Epidemie abzufedern. Am Freitag hatte bereits die US-Notenbank angekündigt, gegebenenfalls einzugreifen.

Verstärkt werden diese Erwartungen durch schwache Konjunkturdaten aus China. Die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe sowie den Dienstleistungssektor sind im Februar auf historische Tiefststände eingebrochen und zudem weitaus kräftiger gefallen als Ökonomen geschätzt hatten. "Die Daten deuten darauf hin, dass die chinesische Notenbank noch viel weitergehende Maßnahmen ergreifen muss", sagt Marktstrategin Jingyi Pan von IG.

Zudem hat die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) wegen der Epidemie ihre globalen Wachstumsprognosen für das laufende Jahr gesenkt.

Der Future auf den S&P-500 zeigt sich aktuell mit einem Aufschlag von 0,7 Prozent.

Allerdings bleibt die Lage in Sachen Coronavirus weiterhin angespannt und kann die Aktienmärkte auch schnell wieder ins Minus drücken. Die Ausbreitung des Virus erfasst eine immer größere Zahl an Ländern und auch in den USA scheint sicht das Virus auszubreiten. In New York wurde jetzt der erste Coronavirus-Fall gemeldet.

Unternehmensnachrichten treten dagegen in den Hintergrund. Die Aktien von Harley-Davidson und Delta Air Lines könnten mit zwei Personalien im Fokus stehen. Bei der Fluglinie nimmt Finanzchef Paul Jacobson seinen Hut und will sich zur Ruhe setzen. Bei Harley-Davidson geht Unternehmenschef Matthew Levatich, weil man an der Unternehmensspitze die Zeit für einen Neuanfang als gekommen sieht.

March 02, 2020

