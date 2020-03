In manchen Branchen - etwa am Bau, im Tourismus und in der Forst- und Landwirtschaft - ist der Arbeitsmarkt durch eine hohe Fluktuation oder viele saisonale Job-Unterbrechungen gekennzeichnet. Insgesamt wurden 1,88 Millionen. Dienstverhältnisse im Jahr 2019 von Unternehmen angemeldet, 1,79 Millionen abgemeldet, geht aus einer aktuellen Spezialauswertung des Arbeitsmarktservice (AMS) hervor. Damit ...

