* Kapitalerhöhung um bis zu 80.000 Aktien unter Bezugsrechtsausschluss für Mitarbeiterbeteiligungsprogramm am 2. März 2020 vom Vorstand beschlossen * Mitarbeiterbeteiligung soll die Identifikation der Mitarbeiter mit Frequentis stärken und die Motivation sowie das Interesse am Unternehmenserfolg fördern * Attraktives Programm mit Preisabschlag von 20% für im Rahmen des Programms erworbene neue Aktien



Auf Basis des heute vom Vorstand der Frequentis AG gefassten Grundlagenbeschluss betreffend die Durchführung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms im Geschäftsjahr 2020 wird - vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats der Frequentis AG - in den kommenden Wochen für die Frequentis AG in Wien sowie die teilnehmenden Gesellschaften in Österreich - CNS-Solutions & Support GmbH und PDTS GmbH - sowie die Beteiligungsgesellschaften in Deutschland - Frequentis Comsoft GmbH, Frequentis Deutschland GmbH sowie ELARA Leitstellentechnik GmbH - ein Mitarbeiterbeteiligungs-programm umgesetzt. Rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich und Deutschland sollen damit die Möglichkeit haben, vergünstigt Miteigentümer der Frequentis AG zu werden.



"Wir freuen uns, dass wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nun an der künftigen Entwicklung der Frequentis teilhaben lassen können," sagt CEO Norbert Haslacher. "Wir haben ein attraktives Paket ausgearbeitet, mit dem teilnehmende Mitarbeiter Aktien zum Preis von 80% des Schlusskurses der Frequentis-Aktie am 4. Mai 2020 an der Wiener Börse erwerben können - also mit einem Preisabschlag von 20%."



Basierend auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 8. April 2019 soll das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 13.200.000 um bis zu EUR 80.000 auf bis zu EUR 13.280.000 durch Ausgabe von bis zu 80.000 neuen Aktien gegen Bareinlage unter gänzlichem Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre erhöht werden. Dies ist abhängig davon, wie viele Aktien im Rahmen des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms von den teilnehmenden Mitarbeitern geordert werden. Das entspricht einer Erhöhung des Grundkapitals von bis zu rund 0,6%. Im Falle einer Überzeichnung durch teilnehmende Mitarbeiter soll eine entsprechende Kürzung der den betreffenden Mitarbeitern zuzuteilenden Aktien erfolgen. Die Angebotsfrist startet voraussichtlich am 3. April 2020.



Die neuen Aktien sollen mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Jänner 2019 und im Übrigen mit denselben Rechten wie die bestehenden Aktien der Gesellschaft mit der ISIN ATFREQUENT09 ausgestattet sein. Für die neuen Aktien soll die Zulassung zum Handel im regulierten Markt (General Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse und im Amtlichen Handel (prime market) der Wiener Börse beantragt werden.



Im Falle einer Genehmigung durch den Aufsichtsrat der Gesellschaft wird das endgültige Ausmaß der Kapitalerhöhung vom Vorstand (mit Zustimmung des Aufsichtsrats) voraussichtlich am 4. Mai 2020 - auf Basis der Nachfrage durch teilnahmeberechtigte Mitarbeiter - festgelegt werden.



Über FREQUENTIS



Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche "Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn). Als Weltkonzern verfügt Frequentis über ein internationales Netzwerk an Niederlassungen, Tochtergesellschaften und lokalen Repräsentanten in über 50 Ländern.



Produkte und Lösungen von Frequentis sind an mehr als 30.000 Arbeitsplätzen und in rund 140 Ländern zu finden. 1947 gegründet, ist Frequentis gemäß eigener Berechnung mit einem Marktanteil von 30% Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung. Weltweit führend sind die Systeme der Frequentis-Gruppe außerdem im Bereich AIM (Aeronautical Information Management / Luftfahrtinformationsmanagement) bei Message Handling Systemen (Nachrichtensysteme für die Luftfahrt), sowie bei GSM-R Systemen im Bahnbereich. Die Aktien der Frequentis AG notieren unter dem Kürzel FQT, ISIN ATFREQUENT09, an der Wiener und Frankfurter Börse.



Detailinformation über Frequentis finden Sie auf der Homepage www.frequentis.com



Brigitte Gschiegl, Director Corporate Communications, Frequentis AG, brigitte.gschiegl@frequentis.com, +43 1 81150-1301



Stefan Marin, Head of Investor Relations, Frequentis AG, stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074



Rechtliche Hinweise



Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich an Mitarbeiter der Frequentis AG sowie Mitarbeiter bestimmter österreichischer und deutscher Tochtergesellschaften der Frequentis AG auf Basis eines von der Gesellschaft erstellten Prospekt ersetzenden Dokuments gemäß Artikel 1 Absatz 4 lit (i) und Artikel 1 Absatz 5 lit (h) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 in Verbindung mit § 13 Abs 6 Kapitalmarktgesetz 2019 und § 3 Mindestinhalts-, Veröffentlichungs- und Sprachenverordnung 2019. Mitarbeiter anderer Konzerngesellschaften der Frequentis AG sowie Personen, die keine Mitarbeiter der Frequentis AG oder einer teilnehmenden österreichischen oder deutschen Tochtergesellschaft der Frequentis AG sind, können an dem Angebot nicht teilnehmen. Die konkrete Teilnahmeberechtigung ergibt sich aus dem Prospekt ersetzenden Dokument, das Mitarbeitern teilnehmender Gesellschaften von der Frequentis AG zur Verfügung gestellt wird.



Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.



Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada, Japan oder Australien.



Aussender: Frequentis AG Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Stefan Marin Tel.: +431811501074 E-Mail: stefan.marin@frequentis.com Website: www.frequentis.com



ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien Weitere Handelsplätze: Regulierter Markt in Frankfurt



