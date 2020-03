NOTICE 2 MARCH 2020 On February 28, 2020, the following instrument were incorrectly delisted due to manual error. ISIN Long name /symbol FI4000204979 BULL OMX X15 NF1 FI4000262928 BULL OMX X15 NF2 FI4000256698 BULLOMXX15NONF1 FI4000408471 BULLOMXSX15NONF3 FI4000252614 BULLOMX30X15NONF The trading will be resumed on Tuesday, March 3, 2020, according to ordinary trading scheme. Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260