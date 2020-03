Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Projekt zur Stärkung der Compliance mit Hilfe der Anwaltskanzlei Kim & Chang abgeschlossenYuyu Pharma (COO Robert Wonsang Yu, KRX 000220) gab heute einen Review seiner Compliance-Richtlinien und Verfahren mit Unterstützung durch die Anwaltskanzlei Kim & Chang bekannt. Das Projektteam von Kim & Chang, bestehend aus sechs Anwälten und einem Fachberater, hat seit Oktober 2019 eine unternehmensweite Risikobewertung zur Einhaltung der Vorschriften durchgeführt."Für uns war wichtig, das Compliance-System von Yuyu zu bewerten. Die Priorität Yuyus ist, sicherzustellen, dass wir die richtigen Prozesse haben, um verantwortungsvolle Geschäftsentscheidungen zu treffen", sagt Robert Wonsang Yu, Chief Operating Officer von Yuyu Pharma.Das Unternehmen hat in letzter Zeit erhebliche Investitionen getätigt, um sein Compliance-Programm zu optimieren. Yuyu entwickelte neue und unternehmensweite, nach globalen Standards gemessene Compliance-Richtlinien, die durch Schulung der Mitarbeiter implementiert werden. Das Unternehmen hat darüber hinaus sein Compliance-Team aufgebaut, finanzielle Ressourcen bereitgestellt und zusätzliche Mitarbeiter eingestellt, um die Umsetzung der neuen Richtlinien zu unterstützen."Angesichts der jüngsten Investitionen und Maßnahmen ist offensichtlich, dass Yuyu die Bedeutung eines starken Compliance-Programms zur Identifizierung und zum Management von Risiken zu schätzen weiß. Wir danken Yuyu für die Zusammenarbeit bei der Überprüfung", erklärt einer der Anwälte bei Kim & Chang. Yuyu hat die Ergebnisse des Review mit Kim & Chang diskutiert und Maßnahmen zur Umsetzung von Verbesserungen ergriffen.Informationen zu Yuyu PharmaYuyu Pharma (KRX: 000220) ist ein 1941 gegründetes Pharmaunternehmen, das im Bereich der Herstellung, des Vertriebs und des Marketings von Pharmaprodukten, Medizingeräten und medizinischen Nahrungsmitteln in Südkorea und in Südostasien tätig ist. Yuyu Pharma konzentriert sich derzeit auf die Entwicklung neuer Medikamente zur Behandlung einer vergrößerten Prostata und des Syndroms des trockenen Auges.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1096934/Yuyu_Pharma_with_the_law_firm_Kim___Chang__has_completed_its_project_to_reinforce_compliance.jpgPressekontakt:Sean Yoon82-2-6972-9127hjyoon@yuyu.co.krOriginal-Content von: Yuyu Pharma, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135284/4535215