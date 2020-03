On February 28, 2020, the following instruments were incorrectly delisted due to manual error. ISIN Symbol Long Name SE0008403513 BULL OMX X15 N1 BULL OMX X15 N1 SE0008654222 BULL OMX X15 N2 BULL OMX X15 N2 SE0009860844 BULLOMX30X15NONS BULL OMXS30 X15 NORDNET SE0009979446 BULLOMX30X15NON BULL OMXS30 X15 NORDNET 1 SE0010128314 BULL OMX X15 N3 BULL OMX X15 N3 SE0010128629 BULL OMX X15 N4 BULL OMX X15 N4 SE0011171719 BULL OMX X15 N5 BULL OMXS30 X15 N5 SE0012567543 BULL OMXX15 NON2 BULL OMXS30 X15 NORDNET 2 SE0013537107 BULL OMXX15 NON3 BULL OMXS30 X15 NORDNET 3 The trading will be resumed on Tuesday, March 3, 2020, according to ordinary trading scheme. For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance, telephone +46 8 405 60 00, or iss@nasdaq.com. Nasdaq Stockholm AB