NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Deutsche Post nach einer Gewinnwarnung von 40 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst David Kerstens senkte in einer am Montag vorliegenden Studie die Schätzung für den operativen Gewinn (Ebit) des Logistikers im laufenden Jahr um vier Prozent - dies als Folge des Coronavirus und der Volumenentwicklung im Warenhandel mit China. Im Frachtgeschäft DHL dürfte das Wachstum nachlassen. Im Paket- und Briefgeschäft sei die Erholung derweil im Gange./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2020 / 22:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2020 / 22:27 / ET



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE0005552004

