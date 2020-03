Amazon hat eine Million angeblicher Corona-Heilmittel aus dem Marktplatz verbannt. Außerdem wurden Zehntausende Angebote wegen Preistreiberei entfernt. Händler nutzen die mit der Ausbreitung des Coronavirus einhergehende Unsicherheit aus und bieten an, was es in Wahrheit gar nicht gibt: ein Heilmittel für die offiziell Covid-19 getaufte Lungenkrankheit. Amazon geht jetzt offenbar massiv gegen diese Angebote vor. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters hat der E-Commerce-Gigant in den vergangenen Wochen bereits eine Million solcher Angebote ...

