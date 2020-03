Im Rahmen der Übereinkunft wird Microsoft die Telefónica-Infrastruktur nutzen. Zudem soll für alle Länder, in denen Telefónica tätig ist, gemeinsam Wachstumsstrategien entwickelt werden. Dabei steht die digitale Transformation von öffentlichen und privaten Unternehmen bzw. Organisationen im Vordergrund. Der spanische Carrier wird darüber hinaus Microsoft-Cloud Dienste auch selbst nutzen. In Verbindung mit dem Corona-Virus teilte Microsoft diese Woche mit, dass die Personal Computing Sparte ihre Ziele wohl nicht mehr erreichen werde. Betroffen seien in der Unit insbesondere die Produkte Windows Software, Surface Tablets und auch die Xbox Gaming Hardware. In der Lieferkette gäbe es wegen des Virus-Ausbruchs Engpässe und Ausfälle, die das laufende Quartal betreffen werden. Microsoft ist eine Position in unserem Langfristdepot.