Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Seit Mitte Januar hält der Coronavirus die Welt in Atem. Die Reaktion darauf waren zuletzt deutliche Abschläge an den internationalen Aktienmärkten. Besonders betroffen waren unter anderem chinesische Technologie-Werte. Dieser Ausverkauf an den Märkten wird aber wohl nur temporär sein und deshalb könnte nun der perfekte Einstiegszeitpunkt sein. Chinesische Tech-Werte werden zu Schnäppchenkursen gehandelt. Passend dazu geht Deutschlands einziger Spezialdienst für chinesische Tech-Werte in die nächste Runde. Diese startet am 12. März 2020. Doch schon jetzt können Sie sich die Teilnahme sichern unter: www.chinaknaller.com In dieser Sendung erfahren Sie erste Details zur neuen Runde der Chinaknaller von Martin Weiß und Lars Friedrich.